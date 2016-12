Susunan Pemain Man United vs Sunderland

MANCHESTER - Matchweek ke-18 Liga Primer Inggris digelar Senin (26/12/2016) malam WIB. Salah satu partai di Boxing Day ini mempertemukan tuan rumah Manchester United vs Sunderland di Old Trafford.

Man United tentu mengiincar poin penuh dari laga ini demi terus merangkak naik di papan klasemen. Pasukan Jose Mourinho saat ini masih tertahan di peringkat enam dengan 30 poin, terpaut empat poin dari Arsenal yang ada di peringkat empat, dan 13 poin dari Chelsea yang ada di puncak.

Sementara itu, Sunderland arahan David Moyes tentu mengincar hasil positif, paling tidak seri, demi bisa terus menjauh dari zona degradasi.

Menarik juga melihat comeback pertama The Chosen One ke Old Trafford setelah didepak Man United, pada April 2014. Saat itu Moyesie dipecat meski belum juga genap setahun membesut Setan Merah, karena prestasi buruk klub di musim 2013-2014.

Berikut susunan pemain kedua tim:

MUFC XI: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Blind, Carrick, Herrera, Pogba, Mata, Lingard, Ibrahimovic.

SAFC XI: Pickford, Jones, Van Aanholt, Djilobodji, Kone, Denayer, Ndong, Borini, Larsson, Anichebe, Defoe.