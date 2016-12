Kembali ke Belanda, Ini Harapan Stefano Lilipaly untuk Indonesia

BANDUNG - Stefano Lilipaly menjadi pilar penting dalam mengantar Tim Nasional (Timnas) Indonesia ke fase final Piala AFF 2016. Permainan apik Lilipaly pun menuai decak kagum banyak pihak, terutama publik Indonesia.

Tapi Lilipaly kini harus kembali ke Belanda. Sebab ia masih terikat kontrak dengan klub kasta kedua di Belanda yaitu SC Telstar.

Melalui akun Instagramnya, @stefanolilipaly, ia mengunggah fotonya bersama official timnas dengan pose berjalan sambil mengangkat bendera Indonesia. Dalam keterangan fotonya, ia mengabarkan soal kepergiannya pada Jumat (23/12/2016).

Ia juga mengungkap harapan besarnya. Ia ingin sepakbola Indonesia kembali berjaya di masa depan.

"Malam ini saya pulang ke Amsterdam, Belanda. Turnamen AFF Suzuki Cup 2016 menjadi memori yang sangat berarti bagi saya, bahagia karena Tim Nas Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya di ASEAN, kita berharap ini adalah momentum kebangkitan Sepak Bola Indonesia," tulis Lilipaly.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikannya kesempatan berkostum Indonesia dan membela nama Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada supporter yang luar biasa dalam mendukung, PSSI dan staff pelatih yang sudah mempercayai saya serta teman-teman di tim yang sudah menjadi keluarga #SL8 See you soon! Tomorrow landingggg," tutur Lilipaly.