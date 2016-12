AS Roma dan Chievo Sama Kuat di Babak Pertama

ROMA - Babak pertama laga giornata ke-18 Serie A 2016-2017 antara AS Roma vs Chievo di Stadion Olimpico berakhir imbang 1-1. Chievo unggul dulu di menit 37 via Jonathan de Guzman, namun Roma mampu menyamakan kedudukan lewat Stephan El Shaarawy di injury time.

Babak Pertama

Roma mengambil inisatif penyerangan di awal babak pertama. Namun, barisan pertahanan Chievo bermain cukup rapat dan mampu menghalau serangan-serangan tuan rumah.

Setelah itu, tepatnya di menit ke-22, justru Chievo yang punya peluang bagus untuk unggul lebih dahulu. Sayang tendangan voli de Guzman tak menemui sasaran dan melambung di atas mistar gawang Roma.

Roma kemudian malah kesulitan untuk mengembangkan permainan. Chievo tampak enjoy memainkan umpan pendek dari kaki ke kaki.

Roma pun mendapat peluang pada menit ke-35. Sundulan Edin Dzeko cukup membahayakan pertahanan Chievo, tapi bola masih bisa diamankan oleh kiper Sorrentino.

Asyik menyerang, Roma melupakan pertahanan. Chievo malah unggul lewat serangan balik pada menit ke-37. Mariano Julio Izco mengirim umpan silang dari sisi kanan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh de Guzman lewat tandukannya. 1-0 untuk Chievo!

Roma yang kaget karena gol Chievo, berupaya membalas dengan cepat. El Shaarawy melepaskan tendangan keras ke gawang Chievo pada menit ke-42. Tapi bola masih mampu diamankan oleh Sorrentino.

Di injury time, percobaan El Shaarawy kali ini berhasil berbuah gol. Ia mencetak gol melalui tendangan bebas yang tak bisa dijangkau Sorrentino. 1-1 kedudukan imbang. Hingga babak pertama usai, skor ini tetap bertahanl.

Berikut susunan pemain kedua tim:

AS Roma XI: Szczesny; Rüdiger, Fazio, Vermaelen, Emerson; Nainggolan, Strootman; Salah, Perotti, El Shaarawy; Dzeko.

Chievo XI: Sorrentino; Izco, Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzmán, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Inglese, Meggiorini.