Tiga Gelandang Ini Merupakan Idola Legenda Man United

MANCHESTER – Ketika masih aktif sebagai pemain Manchester United, Paul Scholes, memang disebut-sebut sebagai pemain tengah terbaik di dunia. Dengan hal itu, wajar jika pemilik julukan Ginger Prince tersebut menjadi panutan sejumlah pemain muda.

Kemampuan Scholes ketika ikut menyerang dan membantu pertahanan memang disebut-sebut banyak kalangan sungguh luar biasa. Bahkan hingga saat ini, Man United masih sangat kesulitan untuk bisa memiliki pemain tengah yang bertipikal sepertinya.

Meski sarat akan pujian, bukan berarti Scholes merasa dirinya jauh lebih baik dibandingkan pemain lain. Bahkan ia mengakui bahwa setidaknya ada tiga pemain tengah saat ini yang memiliki kemampuan lebih baik darinya. Ketiga pemain yang dimaksud Scholes itu ialah Toni Kroos, Luka Modric, dan Andrea Pirlo.

“Pemain seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Andrea Pirlo memiliki kemampuan untuk mengontrol bola dan juga mengendalikan tempo pertandingan dari awal hingga akhir,” puji Scholes, seperti disadur dari Four Four Two, Kamis (22/12/2016).

“Saya harus akui bahwa kemampuan mereka jauh berada di atas saya. Bahkan jika saya masih aktif bermain, saya mungkin akan merasa sangat kesulitan menghadapi mereka dalam sebuah pertandingan,” tuntas pemain Man United periode 1992 hingga 2013 tersebut.