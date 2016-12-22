Icardi Cetak Gol, Inter Unggul 2-0 atas Lazio

Ezha Herdanu

Kamis, 22 Desember 2016 - 04:06 wib

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MILAN – Hanya berjarak dua menit, Inter mampu menambah keunggulan mereka atas Lazio jadi 2-0. Kali ini giliran Icardi yang mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses menyambut umpan matang dari Ansaldi dengan sepakannya.

Susunan Pemain

Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Joao Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic;  Icardi.

Pelatih: Simone Inzaghi          

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Wallace; Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Lulic, Immobile.

Pelatih: Stefano Pioli

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