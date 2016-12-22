Icardi Cetak Gol, Inter Unggul 2-0 atas Lazio

Ezha Herdanu
Kamis, 22 Desember 2016 - 04:06 wib
MILAN – Hanya berjarak dua menit, Inter mampu menambah keunggulan mereka atas Lazio jadi 2-0. Kali ini giliran Icardi yang mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses menyambut umpan matang dari Ansaldi dengan sepakannya.
Susunan Pemain
Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Joao Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.
Pelatih: Simone Inzaghi
Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Wallace; Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Lulic, Immobile.
Pelatih: Stefano Pioli
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|Tim
|Poin
|1
|Chelsea FC
|43
|2
|Liverpool
|37
|3
|Manchester City
|36
|4
|Arsenal FC
|34
|Tim
|Poin
|1
|Real Madrid CF
|37
|2
|FC Barcelona
|34
|3
|Sevilla
|33
|4
|Athletic Madrid
|31
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|42
|2
|AS Roma
|38
|3
|Napoli
|35
|4
|Lazio
|34
|Tim
|Poin
|1
|FC Bayern Munich
|39
|2
|Red Bull Leipzig
|36
|3
|Hertha BSC
|30
|4
|Eintracht Frankfurt
|29