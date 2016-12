Fenomena 'Om Telolet Om' Tarik Perhatian Michael Ballack

JAKARTA – Dunia saat ini tengah dihebohkan dengan fenomena ‘Om Telolet Om’. Fenomena tersebut ternyata menarik perhatian salah satu mantan pemain Timnas Jerman, Michael Ballack.

Melalui akun Twitter pribadinya, @Ballack, mantan pemain Bayern Munich tersebut menanyakan arti dari fenomena ‘Om Telolet Om’. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut, Ballack rela meluangkan waktu untuk mencari tahu makna dari fenomena ‘Om Telolet Om’.

“Saya terus mendapatkan komen #omteloletom. Apakah ada yang dapat menjelaskan apa itu #telolet? Saya menemukannya di salah satu laman #Indonesia,” tulis Ballack di akun Twitter pribadinya.

Bersama tweet tersebut, Ballack pun mengunggah gambar berupa penjelasan makna dari fenomena ‘Om Telolet Om’. Di sana dijelaskan bahwa ‘Om Telolet Om’ adalah momen di saat seseorang meminta sopir bus untuk membunyikan klaksonnya.

Sekadar informasi, fenomena ‘Om Telolet Om’ mulai viral di dunia maya usai beberapa artis internasional memberikan komentarnya di akun Twitter resmi milik mereka. Beberapa artis dunia yang telah berkomentar adalah DJ Snake, Zedd, dan Marshmello.

I keep receiving #omtelotetom comments 🖊📝 can someone explain the #telotet trend? That's all I found on reviews simple website #indonesia 🤔 pic.twitter.com/JkTRmIGRLv