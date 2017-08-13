Imbang 3-3, Liverpool Nyaris Kalah dari Watford

Senin, 13 Agustus 2017
The Reds, Liverpool nyaris kalah saat bertamu ke kandang Watford di pekan pertama, hasil imbang diraih lewat laga yang berakhir 3-3.
|Tim
|Poin
|1
|Huddersfield Town
|3
|2
|Manchester City
|3
|3
|Arsenal FC
|3
|4
|Burnley
|3
|Tim
|Poin
|1
|Sevilla
|0
|2
|Alaves
|0
|3
|Real Madrid CF
|0
|4
|Las Palmas
|0
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|0
|2
|Cagliari Calcio
|0
|3
|Chievo Verona
|0
|4
|Torino
|0
|Tim
|Poin
|1
|SV Werder Bremen
|0
|2
|FC Koln
|0
|3
|Bayer Leverkusen
|0
|4
|Hannover 96
|0