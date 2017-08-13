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Imbang 3-3, Liverpool Nyaris Kalah dari Watford

Senin, 13 Agustus 2017


The Reds, Liverpool nyaris kalah saat bertamu ke kandang Watford di pekan pertama, hasil imbang diraih lewat laga yang berakhir 3-3.

(rcti)

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