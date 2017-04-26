Aksi Konyol Pelatih Berikan Instruksi Pemain yang Telah Ditarik Keluar Lapangan

Senin, 26 April 2017

Aksi konyol yang diperlihatkan oleha pelatih Borussia Monchengladbach Dieter Hecking yang memberikan instruksi kepada salah satu pemain yang telah ditariknya keluar dari lapangan.

(GTV)

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