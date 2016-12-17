Messi Rencanakan Nikahi Kekasih Tahun 2017 Mendatang

Senin, 17 Desember 2016

Lionel Messi yang jalinan asmaranya terungkap ke publik tahun 2008.  Messi dikabarkan akan menikahi kekasihnya pada ulang tahun 2017 mendatang.
 

(GTV)

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